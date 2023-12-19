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Цонга: Джокович хотел быть Федерером или Надалем, когда ему следовало оставаться собой

Цонга: Джокович хотел быть Федерером или Надалем, когда ему следовало оставаться собой
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Бывшая пятая ракетка мира француз Жо-Вильфрид Цонга, завершивший карьеру на «Ролан Гаррос» — 2022, высказался о причинах непопулярности серба Новака Джоковича на фоне швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Думаю, у Джоковича был период, когда он не хотел быть самим собой. Он хотел быть Роджером Федерером или Рафаэлем Надалем, в то время как, возможно, ему следовало оставаться собой. А сейчас он верен себе. И даже если это вызывает разногласия, думаю, именно за это его ценят многие люди. Потому что теперь он полностью честен. Сейчас Джокович не делает ничего для того, чтобы это кто-то ценил. Он делает всё по-своему. Мы многого можем добиться, оставаясь самими собой. Новак хотел уйти от этого образа воина, который у него есть, потому что он серб, который пережил трудные времена в детстве. Но он воин, и он должен был принять это с самого начала. Думаю, его бы любили за это», — приводит слова Цонги Sportskeeda со ссылкой на подкаст Generation Do It Yourself.

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