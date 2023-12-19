Беккер: в 2024 году Джокович выиграет один или два турнира «Большого шлема»

Шестикратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира немецкий теннисист и тренер Борис Беккер поделился ожиданиями от выступлений серба Новака Джоковича в следующем году.

«Новак доминирует на теннисной сцене: он выиграл три из четырёх турниров «Большого шлема» в 2023 году, а также стал вторым на Уимблдоне, проиграв в великолепном финале с Алькарасом. Для меня это был лучший матч года. При всём уважении ко всем остальным победителям матч Джоковича с Алькарасом был невероятным.

В мае следующего года Джоковичу исполнится 37 лет, тогда как Алькарас и компания станут лучше и опытнее. Лучшее, что может случиться, — Джокович останется сильным, а молодое поколение приблизится к нему. Да, я по-прежнему ожидаю, что Джокович выиграет один или два ТБШ в следующем году. Но я также считаю, что Алькарас и другие молодые спортсмены будут чаще мешать ему. Надеюсь, что соперничество между самым успешным теннисистом всех времён и остальным теннисным миром продлится долго, потому что мы, любители этого вида спорта, только выигрываем от этого», — приводит слова Беккера Tennis Majors со ссылкой на подкаст Das Gelbe Vom Ball.