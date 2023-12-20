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Медведев и Рублёв прокатились по трассе Формулы-1

Медведев и Рублёв прокатились по трассе Формулы-1
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв приняли участие в свободном заезде на трассе «Ян Марина» в Абу-Даби.

Медведев также встретился с гонщиком Даниилом Квятом.

В Абу-Даби любителям автоспорта предоставляется возможность провести заезд по трассе Формулы-1 на болиде из младших серий.

Напомним, в 2023 году Даниил Медведев выиграл пять турниров ATP, в том числе стал чемпионом «Мастерсов» в Майами (США) и Риме (Италия). Также теннисист в прошедшем сезоне доходил по финала турнира «Большого шлема» — US Open.

Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Даниил Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году Даниил был резервным пилотом французской команды «Альпин», но место боевого пилота так и не получил.

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