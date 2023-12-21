Олимпийский чемпион Макс Мирный перенёс операцию по удалению опухоли мозга

Олимпийский чемпион 2012 года в миксте, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде, белорусский теннисист Максим Мирный перенёс операцию по удалению опухоли головного мозга, сообщает издание Smartpress.by со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, более месяца назад Мирный обратился к врачам с жалобами на головные боли, проведённая МРТ выявила опухоль.

46-летнему спортсмену провели трепанацию черепа и удалили опухоль в одной из минских больниц. «Операция длилась восемь часов и прошла очень успешно», — заявил источник.

Отмечается, что Мирного в Минске поддерживали жена и его четверо детей. В данный момент семья уже уехала из страны для дальнейшего лечения теннисиста.