Свёнтек — о завершении карьеры Барти: я не могла перестать плакать

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вспомнила, как отреагировала на новость о завершении карьеры австралийкой Эшли Барти.

«Я не могла перестать плакать. Это может показаться странным, но я была так растеряна и шокирована тем, что Эш было всего 25 лет, а она уже завершала карьеру. Была некоторая неразбериха по поводу того, что произойдёт, ведь всего за три дня до этого я стала второй ракеткой мира.

Я всегда считала, что спортсмены уходят на пенсию в 32 года, когда тело уже не справляется.

А Барти, по моему мнению, тогда демонстрировала лучший теннис в мире. Я не могла понять, почему она так поступила. Я не знала, была ли она несчастна или что-то в этом роде.

У нас, игроков, есть свои представления о том, какой должна быть карьера спортсмена. Но когда я увидела Эш, я подумала: «Вау, это можно сделать совершенно по-другому». Находясь в этом вечном путешествии, стремясь к совершенству, ты можешь сказать: «Всё, хватит». Только ты управляешь своей жизнью, никто кроме тебя», ‒ приводит слова Свёнтек Tennis Majors.

Напомним, Барти завершила карьеру в марте 2022 года. Австралийка за свою карьеру одержала 305 побед и потерпела 102 поражения в одиночном разряде и имеет 200 побед против 64 проигрышей в парном разряде. Она заработала свыше 23 миллионов долларов призовых. В общей сложности она провела на вершине рейтинга 121 неделю.