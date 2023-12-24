Софья Кенин и Мирра Андреева обыграли Арину Соболенко и Паулу Бадосу в матче WTL
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Российская теннисистка Мирра Андреева и американка Софья Кенин, выступающие за команду «Иглз» на выставочном турнире Мировая теннисная лига (WTL), одержали победу в матче женского парного разряда в заключительный день соревнований. Спортсменки обыграли представляющих команду «Кайтс» Арину Соболенко (Беларусь) и Паулу Бадосу (Испания) со счётом 7:5.
Ранее команда «Кайтс» обыграла «Иглз» в матче в миксте, теперь счёт по выигранным геймам и набранным очкам вновь сравнялся.
Далее будет сыгран мужской матч парного разряда между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым и Ллойдом Джорджем Харрисом (ЮАР) и Григором Димитровым (Болгария). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
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