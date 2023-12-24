Софья Кенин обыграла Арину Соболенко в одиночном разряде турнира WTL

Американская теннисистка Софья Кенин, представляющая на выставочном турнире Мировая теннисная лига (WTL) команду «Иглз», одержала победу в матче женского одиночного разряда. Спортсменка обыграла вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко, выступающую за команду «Кайтс». Встреча завершилась со счётом 6:4.

Теннисистки провели на корте 33 минуты. За это время Софья Кенин реализовала один брейк-пойнт и допустила одну двойную ошибку. На счету Арины Соболенко — две двойные ошибки. Также каждая из спортсменок выполнила по одной подаче навылет.

Далее свой матч одиночного разряда проведут россиянин Андрей Рублёв («Иглз») и болгарин Григор Димитров («Кайтс»). Это заключительный матч соревнований, после которого официально станут известны победители турнира.