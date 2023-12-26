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Хенмэн оценил соперничество Алькараса, Синнера и Руне

Хенмэн оценил соперничество Алькараса, Синнера и Руне
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Бывшая четвёртая ракетка мира, аналитик Eurosport, британец Тим Хенмэн оценил игру второй ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса и отметил его нарастающее соперничество с Янником Синнером (Италия) и Хольгером Руне (Дания), которые занимают четвёртое и восьмое место в рейтинге ATP соответственно.

«У него (Алькараса — Прим. „Чемпионата“) потрясающая всесторонняя игра, универсальность, но он всё ещё слишком молод. Он из тех, кто принимает вызов и любит конкуренцию. У него есть элемент соперничества против Джоковича, потому что они из двух совершенно разных эпох, но, я думаю, он ближе к Синнеру и Руне.

Это три парня, которые, я думаю, будут много играть друг с другом в самых больших и лучших турнирах. И это так важно для нашего спорта. Мы любим это соперничество", — цитирует Хенмэна Eurosport.

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