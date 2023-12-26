Барбара Шетт: ни Свёнтек, ни Соболенко, ни Рыбакина не захотят играть против Осаки

Бывшая австрийская теннисистка, эксперт Eurosport Барбара Шетт, высказалась о возобновлении карьеры японкой Наоми Осакой.

«Она побеждала на турнирах «Большого шлема» и достаточно молода, чтобы иметь шанс на вторую карьеру. Кроме того, её подход может измениться после рождения ребёнка. Мы не раз убеждались, что это положительно влияет на теннисисток, потому что они становятся более расслабленными.

Я видела несколько видео с её тренировками, она в порядке. Мы знаем, что она может бить по мячу очень сильно, так что скорость не будет для неё проблемой. И одно можно сказать точно: ни Ига Свёнтек, ни Арина Соболенко, ни Елена Рыбакина не захотят играть против такой теннисистки, как Наоми Осака. Они будут чувствовать это давление», – приводит слова Шетт Eurosport.

Напомним, 26-летняя Наоми собирается вернуться в WTA-тур на старте сезона-2024. Японка заявлена на командный турнир United Cup, который пройдёт с 28 декабря по 7 января.