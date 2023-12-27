Крейбас: помню, как Рафа наблюдал за тренировками Роджера, чтобы улучшить игру на траве

Экс 39-я ракетка мира, бывшая американская теннисистка Джилл Крейбас поделилась воспоминаниями о том, как Рафаэль Надаль наблюдал за тренировками Роджера Федерера на траве, чтобы усовершенствовать свою игру.

«Надаль, очевидно, понимал, что на грунте лучше него никого нет. Но меня поразило, что он также понимал, что ему нужно подстраивать свою игру к другим покрытиям, и делал он это феноменально успешно. Я помню, как однажды на Уимблдоне, когда он ещё не завоёвывал там титул, он просто взял стул и сел прямо перед кортом, где тренировался Федерер. И он просто сидел там, наблюдая за Роджером, пытаясь понять, как играть на травяном покрытии, чтобы стать сильнее. И, разумеется, у него и так было это понимание, но он просто хотел учиться у лучших.

И я считаю, что именно это и удалось этим трём парням. У них у всех были разные стили, и это заставляло их совершенствовать свою игру. Но быть на вершине, как Надаль, и всё равно осознавать, что у Федерера, у одного из его главных соперников, есть чему научиться… Потрясающий менталитет», – приводит слова Крейбас The Tennis Letter.

Напомним, Рафаэль Надаль выиграл Уимблдон в 2008 году, прервав пятилетнюю гегемонию Федерера. Финальный поединок завершился со счётом 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10), 9:7 в пользу испанца, завоевавшего титул на травяном мэйджоре впервые в карьере.