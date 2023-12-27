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Джокович честно ответил, чего ожидает от возвращения Надаля в тур

Джокович честно ответил, чего ожидает от возвращения Надаля в тур
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего возвращения в тур испанца Рафаэля Надаля, который не играл практически весь прошлый сезон.

«Если честно, я всегда жду от него лучшей игры. Его много раз списывали со счетов, и со мной такое тоже случалось. Но мы доказали, что эти люди ошибались.

Он не из тех, кто возвращается в тур просто для того, чтобы играть, скажем так, на среднем уровне, провести несколько матчей. Он хочет выигрывать титулы, хочет быть лучшим, поэтому он тот, кто он есть: легенда нашего спорта. Я уверен, что он тренируется и готовится с намерением выиграть турнир «Большого шлема»», — приводит слова Джоковича France 24.

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