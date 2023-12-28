Джокович стал «Чемпионом чемпионов» по версии L'Équipe

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович был признан лучшим спортсменом 2023 года по версии французского издания L'Équipe. Награда и титул «Чемпион чемпионов» вручается изданием с 1946 года.

Среди женщин лучшей в 2023 году признана американская гимнастка Симона Байлз. Ни одна теннисистка не попала в топ-10 премии.

Для Джоковича это уже вторая победа в премии, первый раз он был удостоен звания «Чемпион чемпионов» в 2021 году. Кроме серба, эту награду получали теннисисты Андре Агасси (один раз), Роджер Федерер и Рафаэль Надаль (по четыре раза).

Результаты голосования L'Équipe

1. Новак Джокович (Сербия, теннис) — 876 баллов.

2. Леон Маршан (Франция, плавание) — 361.

3. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Формула-1) — 348.