Джокович — о Коби Брайанте: он всегда мне помогал, особенно когда я очень в этом нуждался

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о влиянии баскетболиста Коби Брайанта на свою спортивную карьеру.

«Коби всегда помогал мне, в особенности, когда я больше всего в этом нуждался. После операции на локте (в 2017 году. – Прим. «Чемпионата») я вылетел из топ-20, были некоторые психологические проблемы – я даже подумывал уйти из тенниса. В течение нескольких месяцев мы тесно общались. Он подбадривал меня, делился своим опытом, давал советы», – приводит слова Джоковича Sportskeeda со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, после победы в финале US Open — 2023 Джокович надел футболку с совместной фотографией с легендарным баскетболистом, который на протяжении всей своей карьеры выступал в «Лос-Анджелес Лейкерс». На обратной стороне майки был напечатан 24-й номер — под ним и выступал баскетболист.

Тогда Новак сказал: «Коби был моим близким другом. У нас было много бесед по поводу менталитета победителя. Когда я боролся с травмами и восстанавливался, он был одним из тех, на кого я полагался больше всего».

Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.