Янчук — о возвращении Весниной: после рождения ребёнка мастерство не потеряешь

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал возвращение олимпийской чемпионки Елены Весниной на корты в 2024 году.

«Решение Елены Весниной о возвращении не стало для меня неожиданностью. Таких примеров много, когда возвращаются после перерыва, а у женщин это часто связано с беременностью. Она не первая и не последняя в этом. Такое событие закономерно, мы его приветствуем.

Мастерство не пропьёшь, не прогуляешь и не потеряешь после рождения ребёнка. Мастерство — это надолго, на всю оставшуюся жизнь. У нас есть прекрасный пример — Вера Звонарёва, которая намного старше Лены, но даже сумела выиграть Итоговый турнир в парном разряде. Чувство мяча, техника остаётся. Немного надо уделить внимание восстановлению физической формы, но Лена — олимпийская чемпионка, этим всё сказано», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде объявила о возобновлении игровой карьеры на своих страницах в соцсетях.