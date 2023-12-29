«Я посвятил теннису всю свою жизнь». Шаповалов ответил бывшему тренеру Южному

Канадский теннисист Денис Шаповалов, занимающий 109-е место в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), ответил на критику своего бывшего тренера, россиянина Михаила Южного, с которым работал в период с 2019 по 2021 год.

«Ужасно, как кто-то может изо всех сил говорить, что я не отдаю всего себя теннису, когда я посвятил ему всю свою жизнь с пяти лет. Не говоря уже о травмах после Уимблдона, реабилитации и выполнении всего, что я делаю каждый день, просто чтобы вернуться на корт», — написал Шаповалов на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Михаил Южный, высказываясь в интервью о своём бывшем подопечном, упомянул, что тому не хватало полной отдачи для того, чтобы быть игроком топ-уровня.