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Южный — о Шаповалове: он не делает то, что нужно, чтобы стать топ-игроком

Южный — о Шаповалове: он не делает то, что нужно, чтобы стать топ-игроком
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Бывшая восьмая ракетка мира, двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, теннисист и тренер Михаил Южный рассказал о сотрудничестве с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым, с которым он работал с 2019 по конец 2021 года.

«Я чувствовал, что не могу внести изменения, которые ему нужны… он слушает, но не делает в полной мере то, что ему нужно, чтобы стать топ-игроком. Два-три года назад он был одним из тех парней, которые могли стабильно находиться в топ-10, но для этого ему нужно было кое-что изменить за пределами тенниса. Прежде всего, он должен быть здоров на 100% и физически лучше. Главное, он должен постараться поставить теннис своим приоритетом. Большую часть времени это его приоритет, но, на мой взгляд, он принял несколько неверных решений, в которых теннис приоритетным не был», — цитирует Южного Tennis Majors.

Напомним, сейчас Шаповалов занимает 109-е место в рейтинге ATP. Последним турниром, в котором он принимал участие, был Уимблдон-2023.

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