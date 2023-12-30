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Прошла жеребьёвка турнира в Брисбене, где сыграют Надаль, Руне, Карацев и Шелтон

Прошла жеребьёвка турнира в Брисбене, где сыграют Надаль, Руне, Карацев и Шелтон
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Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 31 декабря по 7 января.

Сетку соревнований возглавил восьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне. В матче первого круга он сразится с представителем Австралии Максом Пёрселлом.

Второй номер посева получил бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров, на старте он сразится с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» британцем Энди Марреем.

Отметим, что в Брисбене проведёт свой первый официальный матч после почти годовой паузы 22-кратный чемпион ТБШ испанец Рафаэль Надаль (WC). Его соперник определится по итогам распределения квалифаеров по сетке.

Стартовые матчи российских теннисистов в Брисбене:

Александр Шевченко (Россия) – Люка Ван Аш (Франция);
Роман Сафиуллин (Россия) – Бен Шелтон (США, 3);
Аслан Карацев (Россия, 8) – Джэйсон Каблер (Австралия, WC).

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