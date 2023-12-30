Мирра Андреева сразится с Дианой Шнайдер на старте турнира WTA-500 в Брисбене

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который состоится с 31 декабря по 7 января.

Посев соревнований возглавила чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Она пропустит первый раунд, а во втором сразится с победительницей матча Эшлин Крюгер (США) – Лючия Бронцетти (Италия).

Второй номер посева у чемпионки Уимблдона-2022, четвёртой ракетки мира представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Она также пропустит первый круг, а во втором сразится либо с Кимберли Биррелл (Австралия, WC), либо с квалифаером.

Стартовые матчи россиянок в Брисбене:

(2 круг) Дарья Касаткина (Россия, 5) – Ана Богдан (Румыния)/Марта Костюк (Украина)

(1 круг) Анна Калинская (Россия) – Бернарда Пера (США)

(2 круг) Екатерина Александрова (Россия, 7) – Виктория Томова (Болгария)/Q

(1 круг) Диана Шнайдер (Россия) – Мирра Андреева (Россия)

(2 круг) Людмила Самсонова (Россия, 4) – Диана Шнайдер (Россия)/Мирра Андреева (Россия)

(2 круг) Вероника Кудерметова (Россия,6) – Анна Шмидлова (Словакия)/Кэролайн Доулхайд (США)

(2 круг) Анастасия Потапова (Россия,11) – Дарья Савилл (Австралия, WC)/Q.