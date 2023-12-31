Камельзон: достижения Медведева, Рублёва и Хачанова в 2023 году можно назвать высочайшими

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился впечатлениями от теннисного сезона-2023.

«В 2023 году четыре российских теннисиста показывали достаточно высокий результат. Если бы не санкции, то мы бы играли в Кубке Дэвиса, а с таким составом могли бы рассчитывать на победу там. Достижения, которые были у Медведева, Рублёва и Хачанова, можно назвать высочайшими. К концу года у ребят будет хорошее настроение, потому что они показали хороший результат.

Девушки тоже хорошо выступали в 2023 году. Особенно доволен Рыбакиной, несмотря на то что она играет за Казахстан. Лена — наше воспитание, российско-советская школа. Можно добавить ещё много кого: и Александрову, и Кудерметову. Они поддерживают российский теннис», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.