Мирра Андреева начала сезон с победы в дерби. А дальше по сетке — первая ракетка России

В воскресенье, 31 декабря, на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) начались матчи первого круга. Можно считать, что сегодня начался новый сезон в женском теннисе на уровне WTA, если вынести за скобки United Cup, который проходит в Перте и в Сиднее.

Основная сетка Брисбена, где первые два номера посева получили победительница Australian Open — 2023 Арина Соболенко и чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина, включает 48 участниц, и восемь из них представляют Россию. Сразу пять наших соотечественниц попали в посев и потому пропускают первый круг. Это первая ракетка России Людмила Самсонова (4), Дарья Касаткина (5), Вероника Кудерметова (6), Екатерина Александрова (7) и Анастасия Потапова (11). А вот Диану Шнайдер и Мирру Андрееву жребий свёл в первом раунде.

Шнайдер и Андреева добились ощутимого прогресса в 2023 году. 19-летняя Диана в свой первый сезон в профессиональном туре сумела выйти в свой первый финал, но в решающем матче Нинбо проиграла трёхкратной финалистке турниров «Большого шлема» Онс Жабер. В настоящий момент Шнайдер занимает 93-е место в рейтинге WTA.

А 16-летняя Мирра после выхода в финал юниорского Australian Open окончательно перешла на взрослый уровень и сумела закрепиться на нём. Андреева-младшая, которая среди российских теннисистов по популярности на данный момент уступает разве что Даниилу Медведеву, пошумела на «Шлемах», побывала в топ-50 мировой классификации, а ранее в декабре вместе с другими нашими, в том числе с Медведевым, выиграла выставочный турнир под названием Мировая теннисная лига.

В первом для себя матче нового сезона Андреева доказала, что её не зря считали фаворитом встречи со Шнайдер. Мирра уже в первом гейме была близка к брейку, но упустила все три брейк-пойнта. В третьем гейме она взяла подачу соперницы, после чего спокойно контролировала ход игры. В седьмом гейме 16-летняя теннисистка сделала второй брейк, после чего подала на сет — 6:2 за 36 минут.

Во второй партии соперницы без брейк-пойнтов дошли до 3:3. После этого Андреева решила быстро закончить дело, и у неё это получилось. В седьмом гейме она забрала чужую подачу, в восьмом спасла единственный за всю игру брейк-пойнт, после чего приняла на матч, использовав первый же матчбол, — 6:2, 6:3 за 41 минуту. Во втором раунде Мирра сыграет с Людмилой Самсоновой, первой ракеткой России (16-е место в рейтинге WTA).

«Честно говоря, я очень, очень нервничала перед этим матчем, потому что давно знаю Диану. Эрика (старшая сестра) играла с ней в одной команде, так что я очень хорошо её знаю. Очень рада одержать сегодня победу. Я старалась стоять низко, потому что корты очень быстрые по сравнению с Абу-Даби, где я тренировалась до этого. Поэтому первые несколько дней были не самыми лучшими для меня. Но я старалась делать всё возможное. Сегодня я очень довольна своим уровнем.

Я чувствовала, что у меня не было достаточно времени на подготовку к этому сезону. Но для меня это нормально. Если у меня нет времени усердно поработать, я не расстраиваюсь. Может быть, в следующий раз я постараюсь провести более длительную предсезонку. Но в этот раз всё в порядке.

Я довольно высокая (171 см), так что иметь лёгкие очки на своей подаче было бы здорово. Мы совершенствуемся и работаем над подачей. Думаю, что она становится лучше. Я всё ещё подаю не так хорошо, как могла бы. Но мы работаем над подачей каждый день. Посмотрим, прибавлю я или нет», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

«Боже, сколь многое Андреева уже делает хорошо. У неё есть сразу несколько сильных сторон, которые можно перечислять», — написал в соцсетях журналист Джейк Дэвис.

«Многообещающее начало сезона для 16-летней спортсменки», — заметил журналист Жозе Моргадо.

«Уверенная победа Андреевой в начале сезона-2024», — отметили журналисты из Tennis Updates.

«16 лет, и всё впереди. Ожидайте от неё больших свершений в 2024 году», — так отреагировали на победу Андреевой в The Tennis Letter.

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Одержала победу в первом раунде и Анна Калинская. Россиянка не оставила шансов Бернарде Пере из США — 6:2, 6:1 за 58 минут. Особенно велико её преимущество было во второй партии. В четырёх геймах на своей подаче Анна отдала сопернице лишь два розыгрыша!

Турнир WTA-500 в Брисбене завершится 7 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».