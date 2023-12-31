Карацев и Сафиуллин одолели Маррея и Руне в парном разряде турнира в Брисбене

Российские теннисисты Аслан Карацев и Роман Сафиуллин успешно стартовали в парном разряде турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Это одни из первых соревнований ATP в новом сезоне.

В стартовом для себя матче Карацев и Сафиуллин со счётом 4:6, 6:3, [10:5] обыграли дуэт Энди Маррей (Великобритания)/Хольгер Руне (Дания). Встреча игроков продлилась 1 час и 22 минуты. Карацев и Сафиуллин два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Маррея и Руне три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В 1/8 финала турнира в Брисбене Карацев и Сафиуллин сразятся с парой Александр Недовесов (Казахстан)/Гонсало Эскобар (Эквадор).