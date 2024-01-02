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Штруфф высказался о спасении девяти матчболов в первом раунде турнира в Гонконге

Штруфф высказался о спасении девяти матчболов в первом раунде турнира в Гонконге
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25-я ракетка мира немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф поделился эмоциями после волевой победы над хорватом Марином Чиличем в матче первого круга на турнире в Гонконге.

«Это была такая тяжёлая битва. Я не показывал свой лучший теннис, однако должен отметить, что и Чилич провёл сумасшедший, действительно потрясающий матч. Здорово, что он вернулся после столь длительного перерыва. Марин такой сильный соперник, всегда очень усердно работает. Это вызывает огромное уважение. Он – пример для подражания.

Я просто сказал себе: «Давай, продолжай бороться, не сдавайся». Ты должен заработать шанс дать сопернику отпор. Он не упадёт с неба, и именно поэтому теннис – это такой великий вид спорта. Очевидно, что я очень рад победе», – приводит слова Штруффа официальный сайт ATP.

Напомним, в первом круге турнира в Гонконге Ян-Леннард Штруфф обыграл Марина Чилича со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (9:7). Во втором сете Штруфф спасся со счёта 2:5 и отыграл пять матчболов при счёте 4:5 на подаче хорвата. В третьем сете при счёте 5:6 немец отыграл ещё три матчбола, а также один на решающем тай-брейке.

Гонконг. 1-й круг
02 января 2024, вторник. 10:30 МСК
Ян-Леннард Штруфф
25
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 7 9
6 		6 4 6 7
         
Марин Чилич
674
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

Отметим, Чилич из-за травмы пропустил почти весь прошлый сезон.

В следующем раунде турнира ATP-250 в Гонконге Штруфф сыграет с 43-й ракеткой мира австрийцем Себастьяном Офнером.

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