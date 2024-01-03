Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира WTA-500 в Брисбене

16-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия).

В матче второго круга россиянка со счётом 6:2, 6:3 обыграла 73-ю ракетку мира словачку Анну Шмидлову. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 14 минут. Кудерметова сделала 12 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Шмидловой один эйс и одна двойная ошибка, а также она не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В следующем раунде турнира Кудерметова сыграет с победителем пары Дарьи Савилл и Анастасии Потаповой.

Среди российских теннисисток за выход в третий круг также поборются Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Мирра Андреева.