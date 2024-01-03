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Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира WTA-500 в Брисбене

Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира WTA-500 в Брисбене
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16-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия).

В матче второго круга россиянка со счётом 6:2, 6:3 обыграла 73-ю ракетку мира словачку Анну Шмидлову. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 14 минут. Кудерметова сделала 12 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Шмидловой один эйс и одна двойная ошибка, а также она не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В следующем раунде турнира Кудерметова сыграет с победителем пары Дарьи Савилл и Анастасии Потаповой.

Среди российских теннисисток за выход в третий круг также поборются Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Мирра Андреева.

Брисбен (ж). 2-й круг
03 января 2024, среда. 04:10 МСК
Вероника Кудерметова
16
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Анна Шмидлова
73
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
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