Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира WTA-500 в Брисбене
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16-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия).
В матче второго круга россиянка со счётом 6:2, 6:3 обыграла 73-ю ракетку мира словачку Анну Шмидлову. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 14 минут. Кудерметова сделала 12 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Шмидловой один эйс и одна двойная ошибка, а также она не реализовала ни одного брейк-пойнта.
В следующем раунде турнира Кудерметова сыграет с победителем пары Дарьи Савилл и Анастасии Потаповой.
Среди российских теннисисток за выход в третий круг также поборются Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова и Мирра Андреева.
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