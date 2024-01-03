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Сборная Сербии с Джоковичем не смогла пробиться в полуфинал United Cup

Сборная Сербии по теннису вместе с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира Новаком Джоковичем не смогла пробиться в полуфинал командного турнира United Cup. В четвертьфинале сербы со счётом 0-3 проиграли местной команде Австралии.

Теннис. United Cup — 2024, четвертьфинал. Австралия — Сербия

Алекс де Минор (Австралия) – Новак Джокович (Сербия) – 6:4, 6:4.

Айла Томлянович (Австралия) – Наталия Стеваночи (Сербия) – 6:1, 6:1.

Сторм Хантер/Мэттью Эбден (Австралия) – Деяна Раданович/Никола Чачич (Сербия) – 6:3, 6:3.

Отметим, что за выход в финальную стадию United Cup сборная Австралии сразится с победителем матча Греция — Германия.

Общий призовой фонд этих командных соревнований составил $ 10 000 000.