Россиянин Котов вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге, обыграв итальянца Музетти
Поделиться
67-я ракетка мира, 25-летний российский теннисист Павел Котов вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Гонконге, призовой фонд которого составил $ 661 585.
В матче второго круга Котов со счётом 6:4, 6:3 обыграл 27-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (6). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 43 минуты. Котов два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Музетти один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.
За выход в полуфинал соревнований в Гонконге Котов сразится с 69-м номером рейтинга ATP, представителем Финляндии Эмилем Руусувуори, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова (2).
Комментарии
- 3 января 2024
-
19:48
-
19:18
-
18:59
-
18:41
-
18:16
-
17:20
-
17:18
-
16:22
-
16:20
-
16:01
-
15:49
-
15:30
-
15:08
-
14:14
-
13:55
-
13:49
-
13:35
-
13:01
-
12:30
-
12:06
-
11:57
-
11:24
-
11:15
-
10:57
-
10:08
-
09:51
-
09:37
-
09:33
-
09:30
-
09:21
-
08:02
-
06:50
-
06:21
-
00:51
-
00:13
Партнерский контент