Россиянин Котов вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге, обыграв итальянца Музетти

67-я ракетка мира, 25-летний российский теннисист Павел Котов вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Гонконге, призовой фонд которого составил $ 661 585.

В матче второго круга Котов со счётом 6:4, 6:3 обыграл 27-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (6). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 43 минуты. Котов два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Музетти один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал соревнований в Гонконге Котов сразится с 69-м номером рейтинга ATP, представителем Финляндии Эмилем Руусувуори, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова (2).