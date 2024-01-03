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Россиянин Котов вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге, обыграв итальянца Музетти

Россиянин Котов вышел в четвертьфинал турнира в Гонконге, обыграв итальянца Музетти
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67-я ракетка мира, 25-летний российский теннисист Павел Котов вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Гонконге, призовой фонд которого составил $ 661 585.

В матче второго круга Котов со счётом 6:4, 6:3 обыграл 27-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (6). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 43 минуты. Котов два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Музетти один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал соревнований в Гонконге Котов сразится с 69-м номером рейтинга ATP, представителем Финляндии Эмилем Руусувуори, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова (2).

Гонконг. 2-й круг
03 января 2024, среда. 17:35 МСК
Лоренцо Музетти
27
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Павел Котов
67
Россия
Павел Котов
П. Котов
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