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Руне вышел в полуфинал турнира в Брисбене, где сыграет с Сафиуллиным

Руне вышел в полуфинал турнира в Брисбене, где сыграет с Сафиуллиным
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Восьмая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне стал полуфиналистом турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

В четвертьфинале датчанин обыграл австралийца Джеймса Дакворта (116-я ракетка мира) со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Поединок за выход в полуфинал продолжался 1 час 47 минут. За время матча Хольгер Руне сделал 13 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки. Его соперник по матчу пять раз подал навылет и сделал две двойные ошибки за игру.

Брисбен (м). 1/4 финала
05 января 2024, пятница. 08:10 МСК
Хольгер Руне
8
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
2 		6 6
         
Джеймс Дакворт
116
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт

Соперником Хольгера Руне в полуфинале хардового турнира в Брисбене с призовым фондом $ 661 585 станет российский теннисист Роман Сафиуллин (39-я ракетка мира), обыгравший в матче 1/4 финала итальянца Маттео Арнальди (44-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

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