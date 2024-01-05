Руне вышел в полуфинал турнира в Брисбене, где сыграет с Сафиуллиным

Восьмая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне стал полуфиналистом турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

В четвертьфинале датчанин обыграл австралийца Джеймса Дакворта (116-я ракетка мира) со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Поединок за выход в полуфинал продолжался 1 час 47 минут. За время матча Хольгер Руне сделал 13 эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки. Его соперник по матчу пять раз подал навылет и сделал две двойные ошибки за игру.

Соперником Хольгера Руне в полуфинале хардового турнира в Брисбене с призовым фондом $ 661 585 станет российский теннисист Роман Сафиуллин (39-я ракетка мира), обыгравший в матче 1/4 финала итальянца Маттео Арнальди (44-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:4), 6:2.