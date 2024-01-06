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Свёнтек переиграла Гарсию в полуфинале командного United Cup

Свёнтек переиграла Гарсию в полуфинале командного United Cup
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек победила француженку Каролин Гарсию в рамках проводящегося в Австралии командного турнира United Cup со счётом 2:1 (4:6, 6:1, 6:1).

Сборная Польши выигрывает у сборной Франции в полуфинальном противостоянии со счётом 2:0. Ранее Хуберт Хуркач победил в двух сетах Адриана Маннарино.

United Cup. 1/2 финала
06 января 2024, суббота. 04:40 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		1 1
         
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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