Свёнтек переиграла Гарсию в полуфинале командного United Cup
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек победила француженку Каролин Гарсию в рамках проводящегося в Австралии командного турнира United Cup со счётом 2:1 (4:6, 6:1, 6:1).
Сборная Польши выигрывает у сборной Франции в полуфинальном противостоянии со счётом 2:0. Ранее Хуберт Хуркач победил в двух сетах Адриана Маннарино.
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