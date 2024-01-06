Свёнтек переиграла Гарсию в полуфинале командного United Cup

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек победила француженку Каролин Гарсию в рамках проводящегося в Австралии командного турнира United Cup со счётом 2:1 (4:6, 6:1, 6:1).

Сборная Польши выигрывает у сборной Франции в полуфинальном противостоянии со счётом 2:0. Ранее Хуберт Хуркач победил в двух сетах Адриана Маннарино.