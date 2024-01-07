Ига Свёнтек обыграла Кербер на United Cup — 2024

Завершился финальный матч одиночного разряда в командном турнире United Cup — 2024. Первая ракетка мирового рейтинга в одиночном разряде Ига Свёнтек одержала победу над экс первой ракеткой мира в одиночном рейтинге Анжеликой Кербер. Матч завершился со счётом 6:3, 6:0.