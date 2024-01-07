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Ига Свёнтек обыграла Кербер на United Cup — 2024

Ига Свёнтек обыграла Кербер на United Cup — 2024
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Завершился финальный матч одиночного разряда в командном турнире United Cup — 2024. Первая ракетка мирового рейтинга в одиночном разряде Ига Свёнтек одержала победу над экс первой ракеткой мира в одиночном рейтинге Анжеликой Кербер. Матч завершился со счётом 6:3, 6:0.

United Cup. Финал
07 января 2024, воскресенье. 09:40 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
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