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Андрей Рублёв сравнялся с Маратом Сафиным по числу титулов на уровне ATP

Андрей Рублёв сравнялся с Маратом Сафиным по числу титулов на уровне ATP
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сравнялся с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира соотечественником Маратом Сафиным по количеству титулов на уровне ATP.

Лидеры среди российских теннисистов по количеству титулов в одиночном разряде:

1. Евгений Кафельников – 26 титулов.
2. Николай Давыденко – 21.
3. Даниил Медведев – 20.
4–5. Марат Сафин, Андрей Рублёв – по 15.
6. Михаил Южный – 10.

Рублёв завоевал свой 15-й титул на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В финале первых для себя официальных соревнований в 2024 году Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 69-ю ракетку мира представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.

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