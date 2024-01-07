Андрей Рублёв сравнялся с Маратом Сафиным по числу титулов на уровне ATP

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сравнялся с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира соотечественником Маратом Сафиным по количеству титулов на уровне ATP.

Лидеры среди российских теннисистов по количеству титулов в одиночном разряде:

1. Евгений Кафельников – 26 титулов.

2. Николай Давыденко – 21.

3. Даниил Медведев – 20.

4–5. Марат Сафин, Андрей Рублёв – по 15.

6. Михаил Южный – 10.

Рублёв завоевал свой 15-й титул на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В финале первых для себя официальных соревнований в 2024 году Рублёв (1) со счётом 6:4, 6:4 обыграл 69-ю ракетку мира представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.