Определился первый соперник Ивана Гахова в квалификации Australian Open — 2024

Состоялась жеребьёвка квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии – 2024 у мужчин. Соревнования пройдут с 8 по 12 января.

Турнирную сетку возглавил 100-я ракетка мира, французский теннисист Кентен Алис. В первом круге он сразится с 234-м номером рейтинга ATP, представителем Туниса Азизом Дугазом.

В квалификации Australian Open сыграет один представитель России — Иван Гахов. В стартовом матче его соперником станет 23-летний немец украинского происхождения Рудольф Моллекер (201-я ракетка мира).