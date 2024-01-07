Рыбакина — о победе в Брисбене: неожиданно, что получился такой результат

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала результат на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) и поделилась дальнейшими планами.

«Я планирую поехать в Аделаиду, потому что здорово играла на этой неделе, и в физическом плане я тоже в порядке. На неделе перед турниром у меня было недостаточно, скажем так, часов на подготовку, потому что снова заболела. Неожиданно, что получился такой результат. Мне ведь ещё нужно было вернуться в форму, восстановиться после болезни», — приводит слова Рыбакиной ATP Tour.

Отметим, казахстанская спортсменка на следующей неделе вернёт себе звание третьей ракетки мира. Третье место в рейтинге WTA — высшая позиция Рыбакиной в карьере.