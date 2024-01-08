Димитров: очень надеюсь увидеть Надаля снова хотя бы во время грунтового сезона

13-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался о пропуске испанцем Рафаэлем Надалем Открытого чемпионата Австралии — 2024. Ранее испанский теннисист снялся с соревнований из-за проблем с мышцей, возникших у него во время турнира в Брисбене.

«Отказ Надаля от участия в Australian Open — это худшее, что могло случиться. Надеюсь, что его проблема не так серьёзна. У нас была запланирована тренировка на этой неделе, но, думаю, она не состоится. Мне нравится наблюдать за игрой Рафы, независимо от того, тренировка это или матч. Конечно, отказ очень разочаровывает. Думаю, он разочарован больше, чем кто-либо другой, ведь он очень ждал этого турнира. Придётся немного подождать. Я желаю Рафе скорейшего восстановления и очень надеюсь увидеть его снова хотя бы во время грунтового сезона. Его игра — это то, на что мне никогда не надоест смотреть», — сказал Димитров на пресс-конференции.