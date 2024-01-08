Анна Блинкова уступила Дарье Савилл в первом круге турнира в Хобарте

Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 46-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). Соперницей россиянки была австралийская теннисистка Дарья Савилл (195-я ракетка мира).
Встреча, продолжавшаяся 2 часа 16 минут, завершилась в пользу Дарьи Савилл со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Блинкова сделала два эйса против трёх подач навылет у соперницы и допустила три двойные ошибки против пяти.
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Во втором круге соревнований Савилл сыграет с победительницей матча бельгийской теннисистки Гретье Миннен (65-я ракетка мира) и американки Софьи Кенин (38-я ракетка мира). Хардовый турнир в Хобарте проходит с 8 по 13 января 2024 года. Призовой фонд соревнований составляет $ 267 082.
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