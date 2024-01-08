Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова уступила Дарье Савилл в первом круге турнира в Хобарте

Анна Блинкова уступила Дарье Савилл в первом круге турнира в Хобарте
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Анна Блинкова, занимающая 46-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). Соперницей россиянки была австралийская теннисистка Дарья Савилл (195-я ракетка мира).

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 16 минут, завершилась в пользу Дарьи Савилл со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Блинкова сделала два эйса против трёх подач навылет у соперницы и допустила три двойные ошибки против пяти.

Хобарт. 1-й круг
08 января 2024, понедельник. 11:25 МСК
Анна Блинкова
46
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Дарья Савилл
195
Австралия
Дарья Савилл
Д. Савилл

Во втором круге соревнований Савилл сыграет с победительницей матча бельгийской теннисистки Гретье Миннен (65-я ракетка мира) и американки Софьи Кенин (38-я ракетка мира). Хардовый турнир в Хобарте проходит с 8 по 13 января 2024 года. Призовой фонд соревнований составляет $ 267 082.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android