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Григор Димитров опубликовал кадры с фотосессии в нижнем белье

Григор Димитров опубликовал кадры с фотосессии в нижнем белье
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13-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров опубликовал в социальных сетях фото с новой фотосессии для французского бренда Lacoste, амбассадором которого является. В рамках соглашения Григор представляет новую линию нижнего белья Lacoste.

На прошедшей неделе Димитров завоевал первый с 2017 года титул на уровне ATP. В финале турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) Димитров (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:4 обыграл восьмую ракетку мира 20-летнего датчанина Хольгера Руне (1). Этот трофей стал девятым (в том числе победа на Итоговом чемпионате ATP – 2017) в карьере болгарина.

Лучшими достижениями Димитрова на турнирах «Большого шлема» являются полуфиналы US Open — 2019, Уимблдона — 2014 и Australian Open — 2017.

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