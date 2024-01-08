Кербер — о выступлении на United Cup: я так скучала по игре перед болельщиками

Экс-первая ракетка мира, немецкая теннисистка Анжелика Кербер оценила своё выступление на United Cup – первом турнире после возобновления карьеры.

«Честно говоря, трудно представить лучшее возвращение. Я провела пять напряжённых матчей. Кроме того, я понятия не имела, на каком я сейчас уровне.

Я хорошо играла, матчи были сложными. Но, конечно, вчерашний матч (с австралийкой Айлой Томлянович. ‒ Прим. «Чемпионата») был особенным. Я отлично себя чувствовала, заряжалась энергией корта. Все 10 дней, проведённые здесь, были замечательными.

Это то, чего мне очень не хватало. Я так скучала по выступлениям перед болельщиками. Кроме того, защищать цвета сборной – это огромная честь, особенно с такой прекрасной командой. Теперь я знаю немного больше о своей форме перед первым турниром «Большого шлема» в сезоне», – сказала Кербер на пресс-конференции.

Напомним, сборная Германии выиграла United Cup, победив в финале сборную Польши. Общий призовой фонд соревнований в Австралии составил $ 10 000 000. Это не выставочный турнир — за него начисляются очки как в рейтинг ATP, так и в рейтинг WTA. Так, например, среди мужчин больше всех очков набрал Александр Зверев – 335. Среди женщин – Ига Свёнтек (500). Анжелика Кербер, выигравшая лишь один матч из пяти, заработала в рейтинг 60 очков.