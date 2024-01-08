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Калинская оценила свою неожиданную победу над 10-й ракеткой мира Крейчиковой в Аделаиде

Калинская оценила свою неожиданную победу над 10-й ракеткой мира Крейчиковой в Аделаиде
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75-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала неожиданную победу над чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021, 10-й ракеткой мира, чешкой Барборой Крейчиковой в первом круге турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Напомним, пробившаяся через квалификацию Калинская нанесла поражение Крейчиковой (4) со счётом 7:5, 3:6, 7:5.

«Это был отличный матч. Барбора всегда борется до конца. Она играет в невероятный теннис, умеет выполнять любые удары. Она очень усложнила матч. Я рада, что выиграла, что снова в форме и что с каждым днём улучшаю свой теннис», — приводит слова Калинской пресс-служба WTA.

В следующем круге турнира в Аделаиде Калинская сразится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) – Клэр Лю (США, Q).

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