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Остапенко обыграла Гарсию и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Остапенко обыграла Гарсию и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) 12-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко одержала победу над представительницей Франции Каролин Гарсией (20-я в рейтинге WTA. Встреча завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу спортсменки из Латвии.

Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты. Остапенко в этой игре трижды подала навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Гарсии 15 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

В четвертьфинале соревнований в Аделаиде Остапенко сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк. Турнир в Австралии завершится 13 января.

Аделаида (ж). 2-й круг
10 января 2024, среда. 09:30 МСК
Каролин Гарсия
20
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 4
6 		5 6
         
Елена Остапенко
12
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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