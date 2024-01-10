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Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
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Чемпионка Уимблдона-2022, третья ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Соперницей Рыбакиной по матчу второго круга была испанская теннисистка Кристина Букша, находящаяся на 61-м месте в рейтинге WTA.

Матч на центральном корте комплекса «Мемориал Драйв», продолжавшийся 1 час 32 минуты, завершился победой теннисистки из Казахстана со счётом 6:3, 7:5. Рыбакина совершила 11 эйсов против одного у соперницы.

Аделаида (ж). 2-й круг
10 января 2024, среда. 13:10 МСК
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Кристина Букша
61
Испания
Кристина Букша
К. Букша

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с победительницей противостояния россиянок Екатерины Александровой (21-я ракетка мира) и Вероники Кудерметовой (16-я ракетка мира). Турнир в Аделаиде с призовым фондом $ 922 573 завершится 13 января.

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