Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Чемпионка Уимблдона-2022, третья ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Соперницей Рыбакиной по матчу второго круга была испанская теннисистка Кристина Букша, находящаяся на 61-м месте в рейтинге WTA.

Матч на центральном корте комплекса «Мемориал Драйв», продолжавшийся 1 час 32 минуты, завершился победой теннисистки из Казахстана со счётом 6:3, 7:5. Рыбакина совершила 11 эйсов против одного у соперницы.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с победительницей противостояния россиянок Екатерины Александровой (21-я ракетка мира) и Вероники Кудерметовой (16-я ракетка мира). Турнир в Аделаиде с призовым фондом $ 922 573 завершится 13 января.