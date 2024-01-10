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Александрова обыграла Кудерметову и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Александрова обыграла Кудерметову и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) 21-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову (16-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Александровой.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Александрова восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кудерметовой три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале соревнований в Аделаиде Александровой предстоит встретиться с третьей ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Турнир в Австралии завершится 13 января.

Аделаида (ж). 2-й круг
10 января 2024, среда. 15:00 МСК
Екатерина Александрова
21
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Вероника Кудерметова
16
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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