Александрова обыграла Кудерметову и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) 21-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову (16-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Александровой.
Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Александрова восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кудерметовой три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В четвертьфинале соревнований в Аделаиде Александровой предстоит встретиться с третьей ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Турнир в Австралии завершится 13 января.
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