Энди Маррей высказался о фаворитах Australian Open — 2024

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей назвал основного фаворита грядущего Australian Open – 2024.

«Я уверен, когда начнётся Открытый чемпионат Австралии, этим парням (Маррей имеет в виду игроков нового поколения, которые имеют опыт побед над сербом, в частности, он говорит о Яннике Синнере и Хольгере Руне. – Прим. «Чемпионата») будет нелегко обыграть Новака (Джоковича) в важных матчах, потому что некоторые из них попытаются сделать это в самый первый раз и выиграть мэйджор – тоже в самый первый раз.

В прошлом году Новак выиграл три турнира «Большого шлема» и проиграл эпический финал в пяти сетах на Уимблдоне. Я всё ещё верю в то, что он является фаворитом, он по-прежнему выглядит великолепно, но я бы предположил, что легче, вероятно, не станет.

Алькарас был в похожем положении перед Уимблдоном, тогда он уже выиграл один мэйджор, но на US Open он играл с Руудом, у которого опыта побед на ТБШ тоже пока нет. Совсем нелегко, когда ты пытаешься выиграть свой первый «Шлем», а против тебя играет тот, кто делал это 24 раза. Я думаю, на ментальном уровне это очень тяжело», — приводит слова Маррея Daily Mail.