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Павлюченкова сыграет на Australian Open с хорваткой Векич, Самсонова — с Анисимовой из США

Павлюченкова сыграет на Australian Open с хорваткой Векич, Самсонова — с Анисимовой из США
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Состоялась жеребьёвка основной сетки женского одиночного турнира Australian Open.

59-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова сыграет в первом круге Открытого чемпионата Австралии с 25-й ракеткой мира Донной Векич из Хорватии, посеянной на турнире под 21-м номером. Во втором круге победительница этой пары сыграет с победительницей противостояния Тэйлор Таунсенд (США) — Паула Бадоса (Испания).

В третьем круге Павлюченкова может встретиться с посеянной на турнире под 13-м номером российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (14-я ракетка мира), которая в первом круге сыграет с американкой Амандой Анисимовой, а во втором выходит на победительницу противостояния Надия Подороска (Аргентина) — Тамара Зиданшек (Словения).

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