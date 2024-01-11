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Аслан Карацев снялся с Australian Open — 2024

Аслан Карацев снялся с Australian Open — 2024
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38-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев не выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2024. Снятие спортсмена с соревнований связано с травмой, полученной на турнире в Брисбене (Австралия).

Напомним, Карацев снялся с матча первого круга турнира в Брисбене с австралийским теннисистом Джэйсоном Каблером в начале третьего сета. О том, что Карацев не выступит в Мельбурне, было объявлено после начала квалификационного турнира Australian Open, поэтому его место в основной сетке соревнований займёт лаки-лузер.

Жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2024 состоялась сегодня, 11 января. Турнир пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне (Австралия). Действующим чемпионом Australian Open в мужском одиночном разряде является сербский теннисист Новак Джокович.

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