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Бублик обыграл Музетти и вышел в полуфинал турнира в Аделаиде

Бублик обыграл Музетти и вышел в полуфинал турнира в Аделаиде
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В матче 1/4 финала хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия) 31-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу над представителем Италии Лоренцо Музетти (25-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:5 в пользу казахстанского спортсмена.

Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Бублик в этой встрече 17 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Музетти три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале соревнований в Австралии Бублик сыграет с победителем противостояния Томми Пол (США) — Джек Дрэйпер (Великобритания). Турнир завершится 13 января.

Аделаида (м). 1/4 финала
11 января 2024, четверг. 08:20 МСК
Лоренцо Музетти
25
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 5
6 		6 4 7
         
Александр Бублик
31
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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