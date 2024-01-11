Бублик обыграл Музетти и вышел в полуфинал турнира в Аделаиде
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В матче 1/4 финала хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия) 31-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу над представителем Италии Лоренцо Музетти (25-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:5 в пользу казахстанского спортсмена.
Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Бублик в этой встрече 17 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Музетти три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
В полуфинале соревнований в Австралии Бублик сыграет с победителем противостояния Томми Пол (США) — Джек Дрэйпер (Великобритания). Турнир завершится 13 января.
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