Селиваненко рассказал, почему соперницы Касаткиной снимаются с соревнований

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко назвал одну из возможных причин, почему второй год подряд соперницы Дарьи Касаткиной в полуфинале отказываются от поединка до матча.

«То, что второй год подряд снимается соперница Дарьи, с одной стороны, совпадение. А с другой, накануне Открытого чемпионата Австралии многие теннисисты пытаются поберечь себя. И если есть какие-то признаки повреждения, то спортсмены очень внимательно к этому относятся и стараются взять несколько лишних дней на восстановление» — приводит слова Севливаненко Vprognoze.

Напомним, что Дарья Касаткина вышла в финал Международного теннисного турнира в Аделаиде без борьбы. Пятая ракетка мира Джессика Пегула снялась с соревнований из-за состояния здоровья. Теперь Касаткиной предстоит в финале встретиться с 12-м номером рейтинга WTA Еленой Остапенко.