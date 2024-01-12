Ник Кирьос взял интервью у Кори Гауфф

Австралийский теннисист и финалист Уимболдона-2022 Ник Кирьос взял интервью у американской теннисистки Кори Гауфф. Он попросил ее выбрать одного из теннисистов. Об этом сообщила Australian Open.

«Кого ты выберешь между Джоковичем, Федерером, Надалем и… Синнером?», — спросил Кирьос

«Синнер на корте! Я должна выбрать Янника, потому что он здесь стоит» — ответила ему Гауфф.

Отметим, что Кирьос продолжает комментаторскую деятельность и на Australian Open он перешел от Tennis Channel к Eurosport. Сам Кирьос второй год подряд снялся с Australian Open из-за травмы. Ник ещё не до конца оправился от проблем с оперированным коленом и локтем.

На Eurosport он станет частью команды других теннисистов, которые завершили профессиональную спортивную карьеру