Иржи Легечка стал победителем турнира в Аделаиде

Сегодня, 13 января, состоялся финал теннисного турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В решающем матче соревнований с призовым фондом $ 661 585 на центральный корт комплекса «Мемориал Драйв» вышли Джек Дрэйпер из Великобритании, занимающий 62-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и чех Иржи Легечка (32-я ракетка мира).

Поединок, продолжавшийся 2 часа 8 минут на центральном корте комплекса «Мемориал Драйв», завершился со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу чешского теннисиста. Легечка сделал восемь эйсов, в то время как его соперник подал навылет семь раз. Также Дрэйпер допустил больше двойных ошибок — две против одной у победителя.

Для 22-летнего Иржи Легечки этот титул стал первым в карьере в туре ATP.