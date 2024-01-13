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Иржи Легечка стал победителем турнира в Аделаиде

Иржи Легечка стал победителем турнира в Аделаиде
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Сегодня, 13 января, состоялся финал теннисного турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В решающем матче соревнований с призовым фондом $ 661 585 на центральный корт комплекса «Мемориал Драйв» вышли Джек Дрэйпер из Великобритании, занимающий 62-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и чех Иржи Легечка (32-я ракетка мира).

Поединок, продолжавшийся 2 часа 8 минут на центральном корте комплекса «Мемориал Драйв», завершился со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в пользу чешского теннисиста. Легечка сделал восемь эйсов, в то время как его соперник подал навылет семь раз. Также Дрэйпер допустил больше двойных ошибок — две против одной у победителя.

Аделаида (м). Финал
13 января 2024, суббота. 08:55 МСК
Джек Дрэйпер
62
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Иржи Легечка
32
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Для 22-летнего Иржи Легечки этот титул стал первым в карьере в туре ATP.

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