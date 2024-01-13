Сразу три теннисиста выиграли первые титулы в карьере на этой неделе

В субботу, 13 января, состоялись финальные матчи турнира ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия), турнира WTA-250 в Хобарте (Австралия) и турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Все три победителя финалов впервые в своей карьере стали обладателями титулов на уровне ATP/WTA.

В Окленде (Новая Зеландия) победителем стал чилийский теннисист Алехандро Табило, обыгравший Таро Дэниэла (Япония) со счётом 6:2, 7:5.

В Хобарте (Австралия) победу одержала американская теннисистка Эмма Наварро, обыгравшая Элисе Мертенс (Бельгия) со счётом 6:1, 4:6, 7:5.

В австралийском городе Аделаида свой первый титул выиграл теннисист Иржи Легечка (Чехия), обыгравший Джека Дрэйпера (Великобритания) со счётом 4:6, 6:4, 6:3.