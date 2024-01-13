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Сразу три теннисиста выиграли первые титулы в карьере на этой неделе

Сразу три теннисиста выиграли первые титулы в карьере на этой неделе
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В субботу, 13 января, состоялись финальные матчи турнира ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия), турнира WTA-250 в Хобарте (Австралия) и турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Все три победителя финалов впервые в своей карьере стали обладателями титулов на уровне ATP/WTA.

В Окленде (Новая Зеландия) победителем стал чилийский теннисист Алехандро Табило, обыгравший Таро Дэниэла (Япония) со счётом 6:2, 7:5.

Окленд (м). Финал
13 января 2024, суббота. 04:10 МСК
Таро Дэниэл
74
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Алехандро Табило
82
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

В Хобарте (Австралия) победу одержала американская теннисистка Эмма Наварро, обыгравшая Элисе Мертенс (Бельгия) со счётом 6:1, 4:6, 7:5.

Хобарт. Финал
13 января 2024, суббота. 05:10 МСК
Элисе Мертенс
29
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 5
6 		4 7
         
Эмма Наварро
31
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

В австралийском городе Аделаида свой первый титул выиграл теннисист Иржи Легечка (Чехия), обыгравший Джека Дрэйпера (Великобритания) со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Аделаида (м). Финал
13 января 2024, суббота. 08:55 МСК
Джек Дрэйпер
62
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
4 		6 6
         
Иржи Легечка
32
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
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