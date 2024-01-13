Сразу три теннисиста выиграли первые титулы в карьере на этой неделе
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В субботу, 13 января, состоялись финальные матчи турнира ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия), турнира WTA-250 в Хобарте (Австралия) и турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Все три победителя финалов впервые в своей карьере стали обладателями титулов на уровне ATP/WTA.
В Окленде (Новая Зеландия) победителем стал чилийский теннисист Алехандро Табило, обыгравший Таро Дэниэла (Япония) со счётом 6:2, 7:5.
Окленд (м). Финал
13 января 2024, суббота. 04:10 МСК
74
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|5
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|7
82
Алехандро Табило
А. Табило
В Хобарте (Австралия) победу одержала американская теннисистка Эмма Наварро, обыгравшая Элисе Мертенс (Бельгия) со счётом 6:1, 4:6, 7:5.
Хобарт. Финал
13 января 2024, суббота. 05:10 МСК
29
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|5
|
|4
|7
31
Эмма Наварро
Э. Наварро
В австралийском городе Аделаида свой первый титул выиграл теннисист Иржи Легечка (Чехия), обыгравший Джека Дрэйпера (Великобритания) со счётом 4:6, 6:4, 6:3.
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