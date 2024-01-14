Маттео Берреттини снялся с Открытого чемпионата Австралии
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Бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с Открытого чемпионата Австралии, сообщает пресс‑служба турнира.
Отмечается, что причиной такого решения 27‑летнего теннисиста стала травма правой ноги. В первом круге Берреттини должен был сыграть с седьмой ракеткой мира греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. В сетке итальянца заменит бельгиец Зизу Бергс (130-я ракетка мира).
Напомним, Берреттини — финалист Уимблдона 2021 года, полуфиналист Australian Open 2022 года и US Open — 2019.
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