Андрей Рублёв в пяти сетах переиграл Тьяго Уайлда на старте Australian Open

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в пяти сетах переиграл 78-ю ракетку мира бразильца Тьяго Уайлда в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Матч завершился со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6) в пользу россиянина.
Встреча теннисистов продолжалась 3 часа 42 минуты. Рублёв выполнил 21 эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 23. На счету Уайлда 15 эйсов, шесть двойных ошибок, а также четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6
|6
|6 6
|
|6
|3
|4
|7 10
Отметим, что в пятом сете при счёте 6:5 в пользу Рублёва российский теннисист не реализовал четыре матчбола, в том числе и тройной. Затем на решающем тай-брейке Рублёв уступал 1:4, дважды потеряв свою подачу, однако смог переломить ход встречи, выиграв следующие девять очков из 11.
В следующем раунде Рублёв сыграет с победителем матча Кристофер Юбэнкс (США) — Даниэль Таро (Япония).
- 14 января 2024
-
11:15
-
11:06
-
10:49
-
09:57
-
09:28
-
09:21
-
08:49
-
08:09
-
07:34
-
05:45
-
05:08
-
04:18
-
03:59
-
00:49
- 13 января 2024
-
23:13
-
22:03
-
19:30
-
19:00
-
17:38
-
16:50
-
16:12
-
15:26
-
14:59
-
14:52
-
14:34
-
13:46
-
13:32
-
13:26
-
12:57
-
12:46
-
12:22
-
12:17
-
11:17
-
11:10
-
11:03