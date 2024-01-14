Андрей Рублёв в пяти сетах переиграл Тьяго Уайлда на старте Australian Open

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в пяти сетах переиграл 78-ю ракетку мира бразильца Тьяго Уайлда в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Матч завершился со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6) в пользу россиянина.

Встреча теннисистов продолжалась 3 часа 42 минуты. Рублёв выполнил 21 эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 23. На счету Уайлда 15 эйсов, шесть двойных ошибок, а также четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Отметим, что в пятом сете при счёте 6:5 в пользу Рублёва российский теннисист не реализовал четыре матчбола, в том числе и тройной. Затем на решающем тай-брейке Рублёв уступал 1:4, дважды потеряв свою подачу, однако смог переломить ход встречи, выиграв следующие девять очков из 11.

В следующем раунде Рублёв сыграет с победителем матча Кристофер Юбэнкс (США) — Даниэль Таро (Япония).