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Андрей Рублёв в пяти сетах переиграл Тьяго Уайлда на старте Australian Open

Андрей Рублёв в пяти сетах переиграл Тьяго Уайлда на старте Australian Open
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Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в пяти сетах переиграл 78-ю ракетку мира бразильца Тьяго Уайлда в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Матч завершился со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6) в пользу россиянина.

Встреча теннисистов продолжалась 3 часа 42 минуты. Рублёв выполнил 21 эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 23. На счету Уайлда 15 эйсов, шесть двойных ошибок, а также четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 07:05 МСК
Тьяго Уайлд
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		4 6 6 6 6
7 		6 3 4 7 10
             
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Отметим, что в пятом сете при счёте 6:5 в пользу Рублёва российский теннисист не реализовал четыре матчбола, в том числе и тройной. Затем на решающем тай-брейке Рублёв уступал 1:4, дважды потеряв свою подачу, однако смог переломить ход встречи, выиграв следующие девять очков из 11.

В следующем раунде Рублёв сыграет с победителем матча Кристофер Юбэнкс (США) — Даниэль Таро (Япония).

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