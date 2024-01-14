Камельзон: победа над Уайлдом — хороший старт для Рублёва. Андрей приучен не сдаваться

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон прокомментировал победу Андрея Рублёва над бразильцем Тьяго Уайлдом в первом круге Australian Open.

«Рублёв был хорошо подготовлен к Australian Open. Во-первых, не стоит забывать, что до этого он выиграл турнир. Во-вторых, Андрей — боец, который приучен с молодых лет никогда не сдаваться. Это у него заложено в крови и обучении. Ничего удивительного нет в том, что он умеет побеждать в непобедимых матчах. Победа над Уайлдом в пяти сетах — хороший старт, о котором было много разговоров. В этот раз Андрей показал, что он — Рублёв», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, российский теннисист одержал победу в пяти сетах со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). Встреча теннисистов продолжалась 3 часа 42 минуты. В следующем раунде Рублёв сыграет с победителем матча Кристофер Юбэнкс (США) — Даниэль Таро (Япония).